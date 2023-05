Miranti. Fidanza (FdI): oggi tocca a Séjourné guadagnarsi un po’ di visibilità

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Ci risiamo. Un altro uomo di Macron che attacca l’Italia di Giorgia Meloni sull’immigrazione. Stavolta tocca a Stéphane Séjourné, capogruppo dei macroniani al Parlamento Europeo e rappresentante dell’ala sinistra del partito, guadagnarsi un po’ di visibilità a colpi di menzogne e ipocrisia”. Così in un post su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Qualche consiglio a questi personaggi: se avete problemi dentro al vostro partito – continua Fidanza – fate un bel congresso e lasciate in pace la Meloni; se avete problemi perché i francesi non vi seguono più, fate qualcosa di buono per loro invece di attaccare l’Italia; se siete terrorizzati perché forse tra un anno Conservatori e Popolari potranno cambiare la maggioranza in Europa, prendetevela con voi stessi; se avete proposte concrete sull’immigrazione (oltre ad aumentare gli agenti alla frontiera e respingere persino i bambini) fatele, ma risparmiateci la predica”, termina Fidanza. (Com/Sor/ Dire) 16:19 10-05-23