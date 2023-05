Riforme. Gelmini: affrontare modifiche in maniera unitaria

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Nell’incontro di ieri con la Presidente Meloni abbiamo chiarito due punti per noi fondamentali: non si tocchi un’istituzione come la Presidenza della Repubblica e, diversamente da PD e 5 Stelle, siamo favorevoli al rafforzamento dei poteri del premier.

Credo che Meloni sia chiamata a dare un segnale sul tema delle riforme, ma si parta dal premierato, non dal presidenzialismo. In Parlamento in realtà ci sono anche altre riforme istituzionali come l’autonomia, pertanto il tavolo delle riforme deve essere unico.

La Costituzione non è un patchwork, ma bisogna affrontare le modifiche in maniera unitaria”. Lo ha detto a SkyTg24 Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (Vid/ Dire) 16:03 10-05-23