Sanità. HIV e Epatite, Vaia: diagnosi precoce può cambiare vita 

Test gratuiti allo Spallanzani

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Centro di riferimento nazionale, l’Inmi Spallanzani promuove uno screening rapido, assolutamente gratuito e anonimo, su Hiv, epatite e sifilide. Conoscere e prevenire è fondamentale. Una diagnosi precoce di HIV può cambiare la vita e consente di mettere subito in atto una terapia efficace”. Lo scrive sui propri canali social il direttore generale dell’Inmi Spallanzani, Francesco Vaia, in vista della Settimana Europea del Test- edizione primaverile, in programma dal 15 al 22 Maggio.

Allo Spallanzani sarà possibile sottoporsi ai test Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 14, Mercoledì dalle 14 alle 18, Sabato dalle 9 alle 12.

(Fde/Dire) 10:38 10-05-23