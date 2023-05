Allerta in rete della Polizia Postale per i falsi profili dei nostri cantanti preferiti!

Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le truffe fatte con i falsi profili dei nostri cantanti preferiti. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che con l’arrivo della stagione estiva, inizia anche quella dei concerti nelle arene e negli stadi di tutta Italia. Sul web compaiono siti e canali di vendita di biglietti per partecipare agli eventi, ma attenzione ai siti clone. Si tratta di pagine e profili social molto simili, nell’aspetto, ai siti ufficiali di vendita di biglietti per l’ingresso ai concerti. Ma in realtà si tratta di una truffa.

Questa volta è Red Canzian, l’ex bassista dei Pooh, che mette in guardia i suoi fan da un truffatore che su Telegram, finge di essere lui e tenta di vendere, a ben 1.200 euro, un pass per il prossimo concerto che si terrà a Silea. Ascolta il video messaggio di Segui i consigli della Polizia Postale:

• Verifica sul sito o la pagina social del cantante/gruppo quali sono i canali autorizzati alla vendita di biglietti;

• Inserisci sul motore di ricerca il nome del sito su cui vuoi acquistare i biglietti per verificare le recensioni e i feedback lasciati da altri utenti;

• Verifica che vi sia un Servizio Clienti attivo;

• Utilizza sempre per l’acquisto una carta ricaricabile #essercisempre.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@ sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

c.s. – Giovanni D’Agata