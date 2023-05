Bondeno (Fe). Cocaina, ecstasy e MDMA. Tre spacciatori in arresto

Comando Provinciale di Ferrara – Bondeno (Fe), 11/05/2023 15:16

I Carabinieri della Stazione di Bondeno hanno tratto in arresto tre uomini, un bondenese, un cittadino albanese e un soggetto residente in provincia di Rovigo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nella serata si erano recati a casa del bondenese per una notifica e, all’interno dell’abitazione, erano presenti anche gli altri due soggetti. Sin da subito i tre hanno manifestato un certo nervosismo alla presenza dei militari, anche perché agli operanti non erano sfuggite delle strane pastiglie che si trovavano sul top della cucina.

Dato il loro atteggiamento, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e, con l’ausilio del Nucleo Operativo della Compagnia di Cento, hanno proceduto alla perquisizione dei soggetti e dell’abitazione del quarantunenne bondenese, dove da qualche tempo dimora anche il trentasettenne albanese.

Nel complesso, a carico dei due sono stati sequestrati circa trenta grammi di cocaina e due pastiglie di ecstasy, nonché materiale vario per il confezionamento. Il terzo soggetto, un trentasettenne residente in provincia di Rovigo, è stato trovato in possesso di sei grammi di cocaina, tredici pastiglie di ecstasy e un flaconcino di metadone.

Dato lo stupefacente rinvenuto, con il supporto dei militari della Compagnia di Castelmassa (Ro), è stata perquisita anche l’abitazione del predetto, dove sono state rinvenute altre undici pastiglie di ecstasy e due dosi di MDMA. Dichiarati in stato di arresto dagli operanti, il quarantunenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre i due trentasettenni sono stati tradotti presso il Carcere dell’Arginone, come disposto dall’AG di Ferrara.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/cocaina-ecstasy-e-mdma.-tre-spacciatori-in-arresto