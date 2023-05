Milano: esplode furgone e causano incendio nella zona di Porta Romana

13:20 – Esplosione e conseguente incendio questa mattina in centro a Milano, esattamente nella zona di Porta Romana. Un furgone in sosta, forse per un guasto tecnico è esploso causando un grosso incendio tra le auto parcheggiate vicine, almeno 5 quelle coinvolte in maniera grave, e i palazzi limitrofi. In base alle prime notizie si contano almeno quattro feriti. Una scuola della zona è stata precauzionalmente evacuata. Sull’area del rogo, nella incrocio tra via Pier Lombardo con via Vasari, si è levata una intensa colonna di fumo.

FMP