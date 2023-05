New York: sospeso diritto al posto letto, troppi migranti

Non sarà più in vigore il ‘Title 42’, è stato il sindaco di New York, Eric Adams, che ha posto fine con una firma per sospendere delle regole dell’accoglienza per i richiedenti asilo. Specialmente per quanto riguarda il ‘right to shelter’, quest’ultimo trova un posto letto a tutti coloro che richiedono asilo, specialmente famiglie.

“New York City ha accolto oltre 61 mila migranti lo scorso anno, dato loro riparo, cibo ed assistenza quasi interamente con le nostre forze. Negli ultimi giorni stanno arrivando 500 persone al giorno e ci aspettiamo che questi numeri aumentino significativamente quando domani sarà revocato il Title 42″, queste sono le parole di un portavoce del sindaco. Durante la pandemia di covid-19 erano stati respinti oltre 2,7 milioni di migranti. Una decisione non presa alla leggera, come sottolinea il portavoce.

Il sindaco ha anche sospeso la misura che impone di accogliere le famiglie in un alloggio privato, e le protezioni per coloro che hanno albergato per 30 giorni in una dimora (fonte: adnkronos.com).

