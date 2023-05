Torino: Contromano in tangenziale Sud

Controlli della Polizia Stradale di Torino

Intensa notte, tra il Sabato e la Domenica appena trascorsa, per la Polizia Stradale della Polizia di Stato di Torino tra controlli e il fermo di un’autovettura in contromano sulla Tangenziale Sud di questo capoluogo.

Ai piedi della collina torinese è stato allestito un posto di controllo articolato con più equipaggi della Stradale e un laboratorio mobile della “Forensic Service s.r.l.”, una collaborazione nata da un protocollo operativo nazionale per l’accertamento della guida alterata per l’uso di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività venivano controllati 59 conducenti, sia impiegando l’etilometro che i tamponi salivari per l’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti; 8 conducenti risultavano positivi ai controlli sull’alcolemia e 1 ad entrambe le sostanze.

4 le persone denunciate all’autorità giudiziaria e 8 le patenti immediatamente ritirate, mentre 90 sono stati i punti patente decurtati.

Mentre si svolgevano i controlli in altra località, a sud di Torino, un equipaggio in servizio sulla Tangenziale, a seguito dell’attivazione del collaudato sistema di allerta predisposto dal Centro Operativo della Polizia Stradale, intercettava e fermava tempestivamente la conducente di una Renault Capture, che in stato di alterazione per l’uso di sostanze alcooliche stava percorrendo in contromano la tratta autostradale tra lo svincolo di Stupinigi e l’area di servizio di Nichelino.

Dagli accertamenti con l’etilometro, gli agenti appuravano infatti che la signora aveva un tasso alcolemico più di tre volte superiore al consentito, motivo per il quale procedevano al ritiro della patente e al fermo della vettura.

