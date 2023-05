Università. La Porta: da Governo 900 mln, proteste strumentali

‘Caro affitti da diversi anni, ma mai gli studenti della sinistra sono scesi in piazza’

(DIRE) Firenze, 11 Mag. – “Il caro affitti, da sempre, è una battaglia che i giovani di Fratelli d’Italia combattono. Il Governo, in poco tempo, ha già fatto tanto: 900 milioni, fra posti letto e borse di studio, previsti in legge di bilancio, sono già stati assegnati 7.500 posti letto, e altri 52 mila sono in arrivo.

E proprio oggi il Consiglio dei ministri ha dato il via libera immediato ai 660 milioni del PNRR destinati all’acquisizione di nuovi posti letto”. È quanto dichiara, in una nota, la deputata di FdI e vicepresidente nazionale di Gioventù nazionale, Chiara La Porta, in relazione alle manifestazioni degli studenti contro il caro affitti.

“Rispetto a questa protesta caratterizzata dalle tende da campeggio, piazzate anche di fronte al polo universitario di Novoli nelle scorse ore, constatiamo con soddisfazione che il governo si sia subito mosso e comprendiamo questi giovani – aggiunge – ci pare comunque, al tempo stesso, strumentale, che gli studenti di sinistra scendano in piazza adesso.

Il caro affitti per gli studenti è un problema serio da diversi anni: ci chiediamo perché una protesta del genere, con la sinistra al governo, non ci sia mai stata”. (Cap/ Dire) 16:59 11-05-23