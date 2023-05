Vigili del Fuoco al lavoro nella notte ad Aprilia: in fiamme un’azienda di materiale elettronico

Questa notte, alle 00.52, i Vigili del Fuoco di Latina sono intervenuti ad Aprilia, in via Nettunense al km 23, a seguito della segnalazione giunta al NUE112 per l’incendio all’interno di una azienda di materiale elettronico. Sul posto è giunta la squadra del locale distaccamento che ha domato le fiamme che stavano interessando un’area di circa 300 mq.

In supporto anche l’autoscala e l’autobotte provenienti da Latina. Successivamente, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un accurato controllo dei luoghi per stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento. Non si registrano persone coinvolte. L’intervento è terminato alle 09:00.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85895