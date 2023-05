Caro affitti. Delmastro (FdI): da Governo fondi per 74.000 alloggi per studenti

(DIRE) Roma, 12 Mag. – “Ieri il Consiglio dei Ministri ha sbloccato 660 milioni di euro per garantire 60 mila nuovi alloggi per gli studenti fuori sede. Nel bilancio il Ministro dell’Università ha messo altri 400 milioni di risorse proprie per altri 14 mila alloggi. Mentre il Segretario del PD Elly Schlein, fra un’armocromista e l’altra, è andata a trovare gli studenti accampati nelle tende, che hanno mostrato di non gradirla, questo Governo ha già finanziato 74.000 nuovi alloggi.

La Sinistra sa sempre cosa gli altri devono fare, la destra si incarica di farlo”. Così il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove nella conferenza stampa organizzata a termine della sua visita alla casa circondariale di Pisa. (Vid/ Dire) 18:20 12-05-23