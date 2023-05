Colombia: “guerra” tra Il Presidente Colombiano e la stampa

Il Presidente Colombiano Gustavo Petro è finito nel mirino delle critiche da parte dalla Fondazione per la libertà di stampa (Flip). Il leader colombiano difatti avrebbe creato una immagine negativa alla stampa e ai media, compromettendo non solo la credibilità dei giornali ma anche tutto l’operato dei giornalisti. Flip sottoscrive tutto ciò in un comunicato.

Due giorni fa Petro su Twitter aveva scritto: “il paramilitarismo non era altro che un’alleanza del narcotraffico con gran parte del potere politico ed economico della Colombia e un settore della stampa tradizionale per scatenare un genocidio sul popolo”.

Non è dicerto la prima volta che il Presidente “butta fango” sulla stampa come spiega Flip, aggiungendo: “Allo stesso modo, ha sostenuto che esiste una campagna di disinformazione orchestrata o supportata dal giornalismo che indaga sulla sua gestione”, (fonte: ansa.it).

AO