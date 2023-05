(DIRE) Roma, 12 Maggio – “Domenica è la festa della mamma, non del genitore 1, 2 o 3. Viva la mamma, il papà, i nonni e le nonne, che per qualcuno sono concetti superati…”.

Lo dice Matteo Salvini, durante un comizio a Brescia. “Adozioni gay e utero in affitto non fanno parte del Paese in cui voglio crescere i miei figli. Giù le mani dai bambini”, aggiunge illeader della Lega e Ministro del governo Meloni. (Anb/ Dire) 19:02 12-05-23