Fibromialgia: Regione Calabria aderisce a campagna sensibilizzazione, stasera Cittadella illuminata di viola

In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, la Regione Calabria aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione italiana sindrome fibromialgica tesa a non sottovalutare una malattia che colpisce milioni di italiani, ma che tutt’oggi risulta difficilmente diagnosticabile.

In questa Giornata, tante piazze italiane si colorano di viola per dare luce a questa malattia “invisibile”. Questa sera anche la facciata del palazzo della Cittadella regionale sarà illuminata di viola. È quanto si legge in una nota della Regione Calabria.

comunicato stampa – fonte: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?33024