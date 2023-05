Giornata Infermiere. Cappellacci (FI): lavoriamo per ringraziare coi fatti

(DIRE) Roma, 12 Mag. – “Lavoriamo per ringraziare con i fatti donne e uomini valorosi che ogni giorno sono in prima linea per garantire il diritto alla salute”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati nella giornata internazionale dedicata agli infermieri.

“Siamo consapevoli che non si possa usare la parola ‘eroi’ e poi dimenticarsi di chi dedica la propria vita alla cura dei pazienti. Per questo abbiamo avviato con il Governo un percorso che già nei primi mesi della Legislatura ha visto passi in avanti rilevanti sulle indennità per l’emergenza-urgenza, sulla retribuzione degli straordinari, sui vincoli contrattuali e sulla sicurezza.

La più grande e ambiziosa riforma che vogliamo è quella di un servizio sanitario che sia veramente a misura di chi ci opera, dei pazienti, dei territori e con il contributo di chi quotidianamente esprime competenza, coraggio e altruismo – ha concluso Cappellacci -, arriveremo al risultato”. (Vid/ Dire) 23:00 12-05-23