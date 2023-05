La Polizia di Stato di Matera arresta 45enne per droga

Sequestrati grammi 106 di cocaina, 486 di hashish e 115 di marijuana

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un quarantacinquenne residente nella provincia di Roma, in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente di diverso tipo, per complessivi grammi 106 di cocaina, 486 di hashish e 115 di marijuana.

L’uomo è stato fermato per un controllo, mentre percorreva la S.S. 407 Basentana, in agro di Accettura, dagli agenti della Polizia di Stato impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, intensificati sulle strade extra-urbane maggiormente trafficate. Durante il controllo, l’uomo ha assunto un atteggiamento sospetto, facendo trasparire un evidente nervosismo. Per tale motivo, è stata effettuata una perquisizione personale e veicolare.

Così, all’interno di un pannello presente nel bagagliaio dell’autovettura, condotta dall’uomo ed intestata al padre, è stato rinvenuto lo stupefacente, verosimilmente del tipo indicato e per cui sono in corso le analisi strumentali.

Atteso lo stato di flagranza, l’uomo è stato arrestato per il reato ipotizzato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso non personale e, su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Matera. A seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Gli accertamenti compiuti nei confronti del soggetto sono nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica nel contraddittorio con la difesa.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Matera/articolo/1058645df16916888639909485