Nasce Confassociazioni USA: la Confederazione Nazionale delle Associazioni Professionali opererà anche negli Stati Uniti

Roma, 12 maggio 2023 – Confassociazioni, l’organismo che promuove e sostiene le associazioni professionali in Italia e nel mondo, ha annunciato la recente apertura di una branch negli Stati Uniti, che si aggiunge alle delegazioni estere già attive in Regno Unito, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Canada.

La conferenza stampa di presentazione di Confassociazioni USA si è svolta alla Camera dei Deputati, offrendo un’importante occasione per discutere delle sfide e delle opportunità legate all’internazionalizzazione delle associazioni professionali italiane e delle relazioni tra il nostro Paese e gli Stati Uniti.

La presidenza di Confassociazioni USA è stata affidata a Carmelo Cutuli che, nel corso dell’incontro con la stampa, ha presentato le attività, la missione e gli obiettivi della nuova delegazione: “Confassociazioni USA – ha dichiarato il Presidente Cutuli – si impegna a svolgere un ruolo attivo a sostegno delle relazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti, promuovendo iniziative congiunte, collaborazioni e scambi tra le rispettive comunità professionali. Abbiamo già delegati in Texas, Arizona, Illinois e Washington DC.

Stiamo ricevendo numerose disponibilità anche in altri Stati e stiamo attivando interlocuzioni con le maggiori organizzazioni in rappresentanza della comunità italo-americana, che oggi conta oltre 26 milioni di cittadini americani di discendenza italiana”.

Esperto di relazioni esterne ed istituzionali con esperienza internazionale, Cutuli ha una lunga e consolidata esperienza nei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti, in particolare quelli che riguardano la comunità italoamericana. Ha ricoperto ruoli di vertice in diverse organizzazioni non profit americane ed è stato membro del board di una delle storiche camere di commercio italoamericane.

Nel 2019 è stato incaricato dall’Order Sons and Daughters of Italy in America dei rapporti con la madrepatria ed ha fondato la prima unità territoriale sul territorio italiano sin dalla sua costituzione, a New York nel 1905. Cutuli è inoltre autore del recente “Vincenzo Sellaro e i Figli d’Italia in America” che a partire dalla storia del Dottor Vincenzo Sellaro, emigrato siciliano in America alla fine del 19esimo secolo, offre uno spaccato della condizione degli italiani nel periodo della grande emigrazione.

L’incontro, moderato dal direttore di Radio Parlamentare, Cristina Del Tutto, ha visto gli interventi di Stefano Potortì, Consigliere Delegato per il Coordinamento delle Strutture Internazionali e Presidente di Confassociazioni UK, dell’On. Christian Di Sanzo, deputato eletto nella circoscrizione Nord America, di Gianni Lattanzio, Presidente di Confassociazioni International ed in collegamento dagli Stati Uniti di Salvo Bonanno, esperto di marketing internazionale e Vicepresidente di Confassociazioni USA, in collegamento da Chicago, e della delegata per l’Arizona Clarissa Burt, in collegamento da Phoenix.

Il Presidente nazionale di Confassociazioni, Angelo Deiana, a margine della conferenza ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e confermato la volontà di proseguire il percorso di internazionalizzazione delle attività della confederazione, che quest’anno compie il decimo anniversario della fondazione: “Questa iniziativa conferma l’impegno di Confassociazioni nel sostenere le associazioni professionali associate e nel promuovere le relazioni italiane all’estero, in questo caso negli Stati Uniti, favorendo la cooperazione e rafforzando gli scambi tra le comunità professionali dei due Paesi”.

comunicato stampa