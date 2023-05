Natalità. Ronzulli (FI): Italia non è Paese per mamme, Governo invertirà la rotta

(DIRE) Roma, 12 Mag. – “Ci riconosciamo pienamente nelle parole di Papa Francesco, perché il problema demografico, legato al calo delle nascite, e l’inclusione sociale dei nostri giovani sono priorità che il governo sta affrontando in modo serio e concreto fin da quando si è insediato. Riusciremo ad invertire la rotta, trasformando nuovamente l’Italia in un Paese per mamme”.

Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. “Lo stiamo facendo – prosegue – con interventi mirati per garantire speranza e sicurezza alle coppie che desiderano un figlio. Prevediamo agevolazioni fiscali per le famiglie con prole, penso per esempio all’azzeramento dell’Iva sui prodotti per l’infanzia, o anche alle politiche per la conciliazione famiglia-lavoro.

Queste ultime dovranno essere sostenute anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, per assicurare che tutti gli asili nido siano gratuiti, come prevede il programma della maggioranza.

Lo Stato sarà un vero alleato delle coppie che devono coniugare l’esigenza di lavorare con il desiderio di diventare famiglia, senza paura del futuro”, conclude. (Com/Fla/ Dire) 18:11 12-05-23