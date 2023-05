Saccomanno (Lega): stanziati oltre 600 mln di € per gli alloggi studenteschi

“Negli ultimi dieci anni l’Italia è stata amministrata dal PD e ultimamente anche dai 5Stelle. Oggi che gli studenti protestano per il caro alloggio invece di guardarsi allo specchio e dire cosa abbiamo fatto in questo periodo per gli studenti, attaccano il Governo e il Ministro Salvini per aver stanziato oltre 600 milioni ritenuti poca cosa!

E, allora, ci chiediamo: 600 milioni per loro sono poco, ma, certamente, meglio del nulla! Ecco che oggi le polemiche arrivano, irragionevolmente e incomprensibilmente, dal “nulla” della politica che niente ha fatto per la classe studentesca. Sono credibili? Certamente NO. Meglio poco, ma reale che il nulla della concretezza e delle stesse polemiche.

Forse per tali condotte l’Italia si trova nelle attuali condizioni di estremo disagio!”. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.