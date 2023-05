Sociale. A Napoli nasce la “Casa del Sorriso” per tutela dell’infanzia

Lunedì taglio nastro struttura CESVI con Cristina Parodi e Amadeus

(DIRE) Napoli, 12 Maggio – Lunedì 15 Maggio sarà inaugurata a Napoli la Casa del Sorriso, struttura per la tutela dell’infanzia, con attività di prevenzione e contrasto di povertà educativa, trascuratezza e abusi. Ad aprire lo spazio è Fondazione Cesvi, che gestisce analoghe strutture a Bari e all’estero, come in Brasile, Zimbabwe e ad Haiti.

La presentazione è in programma nella sede della struttura, in via Paternum (davanti alla chiesa di san Tommaso, nel quartiere San Pietro a Patierno) alle 16. Interverranno: Cristina Parodi, storica ambasciatrice di Cesvi; Giovanna Civitillo e Amadeus (in videocollegamento alle 16:15), la cui trasmissione ‘I soliti ignoti’ su Rai 1 ha contribuito a finanziare l’iniziativa; Roberto Vignola, vicedirettore generale di Cesvi. (Com/Gup/ Dire) 19:23 12-05-23