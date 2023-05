Markell nuovo ambasciatore degli USA in Italia

Jack Markell, ex governatore del Delaware, è il nuovo ambasciatore statunitense a Roma. La nuova nomina, prima era il rappresentante USA all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo-Sviluppo Economico), è stata comunicata ieri dalla Casa Bianca.

L’uomo “nuovo” di Joe Biden dovrebbe insediarsi in Italia nella sua sede diplomatica della nostra Capitale, dopo che il Congresso Americano ne avrà confermato la nomina. Markell succederà dopo oltre due anni a Shawn Crowley. Il nuovo ambasciatore di Washington, a causa dei tempi burocratic di formalizzazione della sua nomina, non riuscirà però ad essere in carica per l’atteso in contro a Roma tra il premier Giorgia Meloni e Volodymyr Zelens’kyj, Presidente dell’Ucraina.

Silv Bott