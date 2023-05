Ucraina. Fitto: sostegno per una pace giusta e per ingresso in Europa

(DIRE) Roma, 13 Mag. – “La visita oggi a Roma del Presidente ucraino Zelensky testimonia il ruolo dell’Italia e la vicinanza ed il sostegno del nostro Paese al popolo ucraino nella sua lotta a difesa della propria libertà e nelle sue aspirazioni europee”. Così il Ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto.

“Il Governo continuerà a sostenere in ogni modo Kiev fino al momento in cui non si determineranno le condizioni per una pace giusta, fondata sull’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina”, ha concluso il Ministro. (Com/Tar/ Dire) 16:19 13-05-23