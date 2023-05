Visco: “I rischi dell’economia reale si sentono”

09:30 – Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a margine del a margine del G7 tenutosi a Nigata in Giappone, ha espresso preoccupazione per l’economia non solo italiana ma anche europea.

“C’è un livello di incertezza molto alto” a causa della guerra in corso, della dimensione energetica per ora rientrata a livello di costi, e della frammentazione globale, con la tensione con la Cina”.

E’ quanto ha dichiarato ai microfoni di Rai News24 raccomandando attenzione nelle future mosse di politica monetaria. Visco ha infatti segnalato che: “I rischi dell’economia reale si sentono, e le banche sono più caute, anche a livello europeo”.

FMP