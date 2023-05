Zelensky è in volo verso Ciampino

09:15 – Oggi tocca all’Italia, Zelensky Presidente dell’Ucraina, sarà oggi, forse per tutto il giorno a Roma. Nella Capitale italiana è previsto l’incontro con il premier Giorgia Meloni.

Inizialmente sarà accolto dal nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che lo accompagnerà al Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Zelensky arriverà all’Aeroporto di Ciampino.

Nel pomeriggio intorno alle 16:00 è prevista la visita al Santo Padre in Vaticano, dove Papa Francesco tenterà ancora una volta una mediazione per un ritorno alla pace. Il viaggio di Zelensky in Italia è una delle tappe politiche europee del presidente ucraino per accelerare l’ingresso del suo paese nell’Unione Europea.

