Brasile: prima ambasciatrice donna negli Stati Uniti

La commissione per le Relazioni estere del Senato brasiliano ha deciso che la nuova ambasciatrice per il Brasile negli USA sarà Maria Luiza Ribeiro Viotti. Sarà la prima donna nella storia brasiliana a vestire questa carica .“Oggi Brasile e Stati Uniti si riconoscono come due grandi democrazie che condividono valori”, le parole della neo-ambasciatrice.

Viotti aveva sottolineato che nel suolo a stelle e strisce vi sono sono solo undici consolati per fornire assistenza alla comunità brasiliana. Prima dell’incontro tra il leader brasiliano Lula con il suo omologo Biden, l’ambasciatrice aveva avuto una piccola riunione con Lula.

Viotti in passato è stata ambasciatrice del Brasile presso le Nazioni Unite tra il 2006 e il 2013 e successivamente ha diretto l’ambasciata in Germania dal 2013 al 2016 (fonte: ansa.it).

AO