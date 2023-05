New York, preoccupazione per l’arrivo di una nuova ondata di migranti

La grande mela dopo la fine delle restrizioni imposte agli ingressi in USA dal Messico per il covid, teme una invasione di migranti. Le autorità già sono già pronte per offrire alloggi ai nuovi arrivati.

” La città è nel mezzo di una crisi umanitaria. Stiamo aprendo strutture per l’ospitalità ma non abbiamo più posto”, le parole di Fabien Levy, il portavoce del sindaco di New York Eric Adams.

Tra le tante idee vi è quella di ospitare i migranti nella palestra di una scuola a Coney Island. Molti genitori dopo ciò hanno espresso la loro indignazione, e hanno puntato il dito contro l’amministrazione della città, etichettandoli come incapaci di fronte alle emergenze (fonte: ansa.it).

