Turchia. Erdogan in vantaggio, cautela dall’opposizione

(DIRE) Roma, 14 Mag. – Il presidente Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio sullo sfidante Kemal Kilicdaroglu, stando ai dati parziali diffusi in Turchia dall’agenzia di stampa statale Anadolu a circa metà spoglio. Secondo questi numeri, il capo di Stato in carica avrebbe il 52 per cento, abbastanza per essere confermato al primo turno. Kilicdaroglu sarebbe invece fermo al 42 per cento.

Fonti di stampa non statali forniscono però indicazioni differenti, in qualche caso attribuendo allo sfidante un vantaggio. In ogni caso i consensi per Erdogan sarebbero calati dal 60 per cento registrato all’inizio dello spoglio. Fonti dell’agenzia Dire nella capitale Ankara riferiscono che il conteggio sta procedendo con lentezza e ci sono margini di incertezza.

“Non ci fidiamo di Anadolu”, ha detto una delle fonti, orientata politicamente in favore dell’opposizione. In Turchia oggi oltre 64 milioni di aventi diritto erano chiamati ad eleggere il Capo dello Stato e a rinnovare il Parlamento. (Vig/Dire) 19:54 14-05-23