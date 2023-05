USA: Ricercatore sopravvive 74 giorni sott’acqua per amore della scienza

Un nuovo record ma anche una nuova scoperta scientifica è stata portata a termine da Joseph Dituri, un ricercatore dell’University of South Florida negli Stati Uniti. L’uomo ha vissuto 74 giorni nelle profondità marine del Key Largo, una cittadina che si trova in Florida negli USA.

Più di due mesi Dituri ha alloggiato in una una camera molto particolare, la Jules Undersea un “appartamento” situato nel mondo marino.

Il ricercatore ha battuto il suo stesso record, difatti nel 2014 la sua permanenza fu di 73 giorni. L’azione dell’uomo non è stata fatta per gloria e meriti, ma per la scienza. Dituri ha studiato gli effetti a lungo termine sull’essere umano della vita in ambienti iperbarici (fonte: rainews.it).

AO