23 Maggio: Brunori Sas all’Accademia di Reggio Calabria

Musica e immagini in movimento con il cantautore Dario Brunori e con il regista Giacomo Triglia all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Un inedito incontro con il talentuoso cantautore calabrese è fissato per martedì 23 Maggio dalle 9 e 30 alle 13 e 30 nell’Aula Magna dell’ABARC. Autore tra i più amati per la rara sensibilità poetica che lo lega alla grande scuola del cantautorato italiano, per la sua abilità nel passare dal racconto intimista all’affondo sociale, autocritico, graffiante e alto come i picchi della sua voce, Brunori ha raccolto l’invito dell’amico video maker Giacomo Triglia, regista e professore all’ABARC.

Triglia ha iniziato proprio con Brunori nel 2009 a produrre video musicali per non fermarsi più, dai Maneskin a Francesca Michelin fino al lavoro girato in Calabria per Jovanotti dal titolo “Alla salute”. Proprio sullo stretto legame tra immagini in movimento e musica verterà l’incontro arricchito dalle esperienze personali dei due professionisti dello spettacolo, focalizzato sulla creazione di video musicali e colonne sonore per il cinema.

Incontro che si preannuncia molto affollato per la popolarità dei due protagonisti, per la verve e la simpatia irriverente di Brunori che già si evince dalle sue canzoni come “Figli della borghesia” o “Al di là dell’amore”, per la bravura di entrambi quando brillano all’unisono nel visionario racconto per immagini e musica “Al di là dell’amore”.