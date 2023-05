Comunali. Trancassini (FdI): a Latina risultato storico

(DIRE) Roma, 15 Mag. – “Latina ha eletto il suo primo sindaco donna: un risultato storico, un altro importante successo di tutto il Centrodestra. Con la vittoria di Matilde Celentano si apre una nuova importante stagione di rilancio per il capoluogo pontino e per tutto il litorale.

Con il voto di oggi i cittadini hanno bocciato le proposte del centrosinistra e del M5S riducendo il campo largo ad un cortile condominiale e affidando al centrodestra un mandato chiaro: quello di voltare pagina rispetto al passato.

Faccio dunque i miei migliori auguri di buon lavoro a Matilde Celentano: sono certo che saprà guidare al meglio l’amministrazione lavorando in sinergia con i territori e al servizio delle nostre comunità”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini, in una nota. (Com/Pol/ Dire) 19:18 15-05-23