G7. Anche il Presidente Yoon e Biden Venerdì a Hiroshima

(DIRE) Tokyo, 15 Mag. – La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha confermato ufficialmente la presenza del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Hiroshima, in Giappone, dove avrà luogo il prossimo vertice del G7. Biden, che si tratterrà in Giappone per quattro giorni a partire da Giovedì, ha comunque fatto sapere che qualora la situazione politica interna dovesse richiedere una sua presenza fisica nei prossimi giorni, la sua partecipazione al G7 “potrebbe essere sostituita da un collegamento da remoto”.

“Pur non potendo anticipare il contenuto di quanto verrà discusso a Hiroshima, il presidente Biden e gli altri leader alleati discuteranno una serie di questioni globali di assoluta urgenza, tra cui il sostegno all’Ucraina e la crisi alimentare mondiale”, ha dichiarato in proposito Jean-Pierre in conferenza stampa.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha ispezionato personalmente la sede che ospiterà, a partire da Venerdì prossimo, il vertice dei Paesi del G7 nella città di Hiroshima, nel Giappone centrale. “Il nostro Paese ha la pesante responsabilità di garantire un vertice sicuro e senza problemi organizzativi di alcun tipo. Data la particolare e molto difficile situazione internazionale, questo evento sarà il più importante nella storia del Giappone”, ha affermato il premier giapponese nel corso del suo incontro con il personale del Grand Prince Hotel Hiroshima, dove si svolgerà la riunione, e con gli agenti delle forze di polizia che dovranno garantire la sicurezza dei partecipanti. L’hotel, che Kishida ha ispezionato in ogni parte assaggiando anche i piatti che verranno cucinati ai leader stranieri ospiti, si trova sull’isola di Ujinajima, collegata al resto della città da un unico ponte.

Secondo quanto confermato in giornata dall’ufficio presidenziale, a partire da Venerdì il leader sudcoreano Yoon Suk-Yeol visiterà la città di Hiroshima, nel Giappone occidentale, per una tre giorni che lo vedrà impegnato come ospite esterno del vertice del G7.

A margine dei lavori del vertice è atteso anche uno storico trilaterale il 21 maggio tra il presidente Yoon, il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per discutere misure comuni da adottare per far fronte alla minaccia nucleare e missilistica della Corea del Nord, e in particolare del nuovo sistema di condivisione in tempo reale dei rilevamenti satellitari sui missili balistici nordcoreani, opzione al vaglio dei tre governi a partire dallo scorso anno. (Jief/Dire) 10:38 15-05-23