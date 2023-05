Perugia. 97enne in difficoltà soccorsa dalla Polizia di Stato, 118 e Vigili del Fuoco

A seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti all’interno di un’abitazione in località Rimbocchi per soccorrere una donna anziana in difficoltà. Era stato il figlio che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre da diverse ore e non potendo accedere all’abitazione, preoccupato che potesse esserle successo qualcosa, aveva chiesto l’intervento dei soccorsi.

Giunti sul posto, oltre al richiedente, gli agenti hanno trovato il personale del 118 e gli operatori dei Vigili del Fuoco che hanno informato i poliziotti dell’impossibilità di accedere dalla porta d’ingresso, stante la chiusura dall’interno del portone d’ingresso. Grazie all’utilizzo di una finestra, gli operatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento e ad aprire il portone, consentendo ai sanitari ed agli agenti di prestare soccorso alla donna, trovata riversa a terra, all’interno del bagno.

Dopo averla rassicurata e messa in sicurezza, hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per le cure necessarie. Sentita dagli operatori, la donna ha riferito di essere caduta nella mattinata e di non essere riuscita più ad alzarsi. Passato lo spavento, i poliziotti si sono intrattenuti con la 97enne che ha ringraziato tutto il personale intervenuto per la professionalità e la sensibilità dimostrata.

