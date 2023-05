Roma. Rottura tubazione gas in Piazza di Castel Fusano, intervento in corso 

11:20 – (DIRE) Roma, 15 Maggio 2023 – Tuttora in corso l’intervento iniziato ieri 14 Maggio in piazza di Castel Fusano a Roma, in seguito alla rottura di una tubazione del gas di media pressione, dove la S.O. ha inviato due squadre VVF(13/A e 11/A) [Vigili del Fuoco] oltre al Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC).

In via precauzionale è stato chiuso al transito il ponte in via della Villa di Plinio, viale Mediterraneo, via Canale dei Pescatori fino a via Mar dei Coralli. Sul posto i tecnici di Italgas, il personale di Roma Capitale e della Capitaneria di Porto.

(Com/Red/ Dire) 10:57 15-05-23 [FOTO DI REPERTORIO]