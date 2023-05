Turchia. Erdogan: bene il ballottaggio, la Nazione lo vuole

(DIRE) Roma, 15 Mag. – “Non sappiamo ancora se le elezioni si sono concluse con il primo turno…. se la nazione ha scelto per un ballottaggio, questo è benvenuto”. Parole pronunciate dal presidente Recep Tayyip Erdogan nella notte rispetto all’ipotesi di una nuova sfida con l’oppositore Kemal Kilcdaroglu.

Secondo l’edizione online del quotidiano Hurriyet, il capo di Stato ha sottolineato che il conteggio dei voti non si è concluso e che in particolare si attendono i risultati completi delle preferenze espresse all’estero. In occasione delle ultime elezioni, nel 2018, da quei seggi Erdogan aveva ottenuto il 60 per cento delle preferenze.

Al momento, a spoglio in corso, il presidente ha il 49,49 per cento. Kilicdaroglu, candidato di una coalizione di sei partiti e organizzazioni, è invece fermo al 44,79. Ieri oltre 64 milioni di aventi diritti erano chiamati a eleggere il capo dello Stato e a rinnovare il Parlamento.

Secondo fonti di stampa concordanti, nell’assemblea Erdogan potrebbe contare su una maggioranza di deputati stringendo un’alleanza tra il suo Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) e conservatori del Partito del movimento nazionalista (Mhp). Dopo il voto a dirsi fiducioso è stato però anche Kilicdaroglu. Rispetto a un ballottaggio, che si terrebbe il 28 maggio, nel quartier generale del suo Partito popolare repubblicano (Chp) lo sfidante ha affermato: “Se il Paese vuole un secondo turno lo vinceremo assolutamente”. (Vig/Dire) 10:29 15-05-23