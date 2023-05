Maltempo. Crosetto al COVI: massima assistenza a tutte le prefetture

(DIRE) Roma, 16 Maggio – A seguito degli eventi meteorologici che si stanno verificando in queste ore in Emilia Romagna, provocando gravi danni e mettendo a rischio la vita delle popolazioni coinvolte, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto al Comando Operativo di Vertice Interforze di dare la massima assistenza a tutte le prefetture che lo richiedano.

In questo momento un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare sta prestando soccorso a persone in serio pericolo nella zona di Cesena, evacuandole con il verricello per poi portarle in salvo in aree sicure.

Altri 2 elicotteri dell’Aeronautica Militare sono pronti a decollare appena se ne rendesse necessario l’impiego. Così in una nota il ministero della Difesa. (Com/Sim/ Dire) 22:13 16-05-23