USA: “l’Iran continua ad aiutare la Russia”

Le divergenze tra USA e Iran non sono una novità. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa, ha dichiarato che l’Iran continua a sostenere la Russia nella guerra in Ucraina.

“Teheran è direttamente coinvolta nell’uccisione degli ucraini”, aggiungendo che gli Iraniani hanno fornito droni e munizioni all’impero russo. La Russia ha da poco concluso un accordo col governo di Teheran (la Capitale dell’Iran) per vendere jet da combattimento, elicotteri e altre armi (fonte: ansa.it).

AO