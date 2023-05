Vibo Valentia. Occhiuto: entro 3 anni il nuovo ospedale

Vertice in Prefettura per riattivazione tavolo monitoraggio attività

(DIRE) Reggio Calabria, 16 Mag. – “Mercoledì consegneremo i lavori che dovranno essere sviluppati celermente, per farlo è necessario che ci sia il contributo di tutte le autorità istituzionali coinvolte: la Prefettura, la Procura della Repubblica, i carabinieri, la guardia di finanza, per impedire che questa opera pubblica sanitaria, molto attesa nella provincia di Vibo, non si interrompa”.

Così alla Dire il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commenta la riunione convocata dalla Prefettura di Vibo Valentia, per la riattivazione delle attività relative al tavolo di monitoraggio sulla costruzione del nuovo ospedale territoriale. “Ce ne occupiamo prima – aggiunge Occhiuto – e fa bene il prefetto di Vibo Valentia ad aver convocato questa riunione.

Vorrei dire che questo rapporto di sinergia istituzionale è importante, senza questo rapporto che è improntato al principio di leale collaborazione, l’ospedale di Vibo Valentia non sarebbe stato riattivato”. “L’ospedale Vibo – ricorda – è stato riattivato soltanto in seguito al dissequestro di Fosso Calzone disposto dalla Procura della Repubblica qualche giorno fa, dopo aver valutato e accertato, con grande rigore, tutti i fatti, ma anche con la velocità che avevamo richiesto. Spero che entro tre anni – conclude Occhiuto – si possa dare alla provincia di Vibo Valentia il nuovo ospedale”. (Mav/Dire) 12:39 16-05-23