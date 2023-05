Elezioni. Russo (FI): via libera a sperimentazione voto fuorisede

(DIRE) Roma, 17 Mag. – “Anche l’Italia sperimenterà il voto per i “fuorisede” e lavorerà per garantire l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura”. Lo scrive in una nota Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali a Montecitorio.

“La maggioranza – prosegue – ha approvato in commissione Affari costituzionali, come emendamento alla proposta “Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura”, una delega al governo che, entro dodici mesi, dovrà studiare prima e mettere in campo poi una proposta che garantisca efficienza, sicurezza e riservatezza del voto a distanza.

La decisione assunta oggi da tutti i partiti del centrodestra rappresenta un importante passo avanti verso la modernità, ci allinea alle democrazie più avanzate e va incontro all’esigenza condivisa di coinvolgere e riportare alla partecipazione democratica chi oggi è impossibilitato a votare, ma senza esporre il Paese a possibili brogli, errori, attacchi cibernetici o violazioni della privacy”, conclude. (Com/Pol/ Dire) 19:31 17-05-23