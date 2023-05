Emilia Romagna allagamenti ed esondazioni, VdF ed Esercito in aiuto alla gente

Il Maltempo continua ad imperversare in Emilia Romagna: 500 Vigili del Fuoco sono al momento stati impiegati nelle zone colpite dall’alluvione: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Gli uomini sono impegnati nel soccorso insieme con i militari inviati dall’Esercito.

Tra gli interventi anche il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì nella zona della Cava. La pioggia ha fatto si che in molti casi sulla autostrada A14 l’acqua abbia raggiunto il piano viabile, tanto che Autostrade per l’Italia, “sconsiglia” il transito e non esclude “la chiusura temporaneamente al traffico di alcuni tratti, come per esempio quello tra Castel San Pietro e Cattolica. A

Sempre in Emilia Romagna, anche nel capoluogo di Regione, Bologna, i cittadini sono stati invitati precauzionalmente a limitare “al massimo gli spostamenti” a causa dell’esondazione del torrente Ravone.

Silv Bott