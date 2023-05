Questo pomeriggio un giovane capriolo ha deciso di spingersi fino al mare in località Voltri, cadendo poi in acqua e restando incastrato fra due scogli. Vigili del Fuoco di Multedo ed i sommozzatori giunti dalla sede centrale si sono calati raggiungendo l’animale e lo hanno messo in un sacco in modo da tranquillizzarlo per poi liberarlo in località Campenave.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=86011