Maltempo. Aeroporto Forlì base logistica per smistare sfollati

Una trentina di voli per recuperare le persone dallo scalo

(DIRE) Forlì, 17 Mag. – L’aeroporto Ridolfi di Forlì si schiera al fianco dei soccorritori e delle Forze dell’ordine impegnati nel fronteggiare la gravissima emergenza meteo che da alcuni giorni sta imperversando sulla Romagna. Si contano fin qui una una trentina di voli effettuati, in particolare nella notte del 16 Maggio, dagli elicotteri dell’Aeronautica militare e dei Vigili del fuoco in aiuto delle località romagnole più colpite.

Voli che hanno trasportato le persone tratte in salvo fino al Ridolfi dove ad attenderli vi erano i mezzi del 118 già allertati in base alle loro condizioni e quindi trasferiti in ospedale o ai punti di raccolta. Lo scalo e i dipendenti in servizio continuo, sottolinea Fa, la società di gestione, hanno assicurato la “massima assistenza tecnico-operativa, il necessario rifornimento di carburante e la disponibilità di spazi attrezzati per la sosta e il riposo dei piloti e del personale di volo”.

Massima collaborazione anche da parte di Enav per garantire il pieno supporto della torre di controllo. Oggi, Mercoledì 17 Maggio, visto il perdurare delle tantissime criticità, si procederà con le stesse modalità. (Som/ Dire) 10:20 17-05-23 [FOTO DI REPERTORIO]