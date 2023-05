Omofobia. Ronzulli (FI): Aula unita per no chiaro e netto

(DIRE) Roma, 17 Mag. – “Oggi quest’Aula si presenta unita nel dire un ‘no’ chiaro e netto all’omofobia e alle persecuzioni contro le persone omosessuali attuate in alcuni Paesi africani, asiatici e mediorientali.

Non possiamo che essere soddisfatti di essere riusciti ad esprimere una posizione unitaria proprio nella giornata internazionale contro l’omotransfobia. Con questa mozione dimostriamo che è possibile trovare un punto di incontro, anche tra sensibilità e culture politiche diverse, sui cosiddetti diritti civili”.

Lo ha detto, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla mozione per il contrasto all'omofobia, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Diamo al Paese il segnale che partiti, lontani anni luce l'uno dall'altro, sono in grado di avvicinarsi e camminare nella stessa direzione quando in ballo ci sono i diritti umani e la lotta ad ogni genere di discriminazione", ha concluso.