Ambiente. Gli agronomi alla scoperta dei giardini del Quirinale

Iniziativa per conoscere le ville e i luoghi storici di Roma e Provincia

(DIRE) Roma, 18 mag. – “I Giardini, le ville e i luoghi storici di Roma” sono al centro della nuova iniziativa formativa lanciata oggi dall’ordine degli Agronomi e dottori forestali della provincia di Roma in occasione della presentazione della prima tappa “I giardini del Quirinale”, che si è tenuta questa mattina presso palazzo Sant’Andrea a Roma grazie alla collaborazione con il Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano e l’ospitalità dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. Un prima tappa, dunque, al Quirinale di un progetto molto articolato che proseguirà nei prossimi mesi con le visite e gli approfondimenti su: i Giardini Vaticani, Villa Borghese, Villa Adriana e Villa D’Este a Tivoli e la Villa neroniana di Subiaco.

Hanno portato il loro saluto la dott. ssa Marina Giannetto, Sovrintendente dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, la dott. ssa Giulia Bonella, Capo Servizio della tenuta di Castelporziano, il dott. Mauro Uniformi, segretario del Consiglio nazionale dei Dottori Agronomi e dottori Forestali e il dott. Flavio Pezzoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma. Erano presenti in sala tra gli altri, il Gen. Cinzia Gagliardi, comandante della Regione Carabinieri Forestale Lazio e la dott.ssa Roberta de Robertis, direttore delle risorse umane e organizzazione dell’Agenzia del Demanio. “I giardini – ha sottolineato Flavio Pezzoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma – hanno un ruolo storico nello sviluppo delle nostre città e delle nostre comunità a partire da luoghi come il Quirinale dove anche con ‘il verde’ si è scritta la storia della nostra Nazione”.

“Le ville storiche della Capitale, che un tempo erano il segno del potere e dello status symbol – ha proseguito – oggi rappresentano dei luoghi fondamentali per dare respiro e bellezza alla nostra città, ma anche punti di aggregazione e socialità molto importanti”. “Questo progetto- aggiunge- nasce per parlare della bellezza del sistema verde di Roma e della sua provincia per ribadire le radici storiche, ma anche per guardare al futuro per tutelare e valorizzare il nostro territorio”.

Sono intervenuti il Dott. Daniele Cecca sul tema del ruolo degli agronomi e dei dottori forestali nella gestione e pianificazione degli interventi in particolare nella tenuta presidenziale di Castelporziano e il dott. Francesco Colalucci che ha presentato i giardini del Quirinale sottolineando “come siano parte integrante della storia, dell’arte e della bellezza del Palazzo del Quirinale e fanno da contorno alla magnificenza dell’edificio in cui risiede il Presidente della Repubblica”. “Quattro ettari- ha proseguito- di verde nel cuore di Roma che raccontano, nei continui riadattamenti, le varie epoche ei diversi stili che si sono succeduti a partire dalla metà del 500 fino ai nostri giorni”. L’evento è proseguito con la visita dei giardini del Quirinale a cura del dott. Mauro Picentini. (Com/Pol/ Dire) 22:26 18-05-23