Amministrative. Tajani: risultati confermano FI unico riferimento moderati

“E pilastro centrodestra”

(DIRE) Roma, 18 Mag. – Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha riunito oggi i dirigenti di partito e i coordinatori regionali in vista dei ballottaggi. “È stata anche l’occasione per analizzare gli esiti del voto delle amministrative: un risultato ottimo per la coalizione di centrodestra che va così al ballottaggio in numerose città, dopo avere già conquistato quattro capoluoghi al primo turno. Antonio Tajani, nel corso dell’incontro, ha sottolineato anche gli importanti successi conseguiti in tanti comuni sopra i 15.000 abitanti, pure con sindaci azzurri neo eletti”, ha detto Tajani, aggiungendo: “Adesso si profila la sfida dei ballottaggi del 28 e del 29 maggio, per vincere i quali i nostri coordinatori regionali stanno lavorando con grandissimo impegno, generosità e dedizione, senza alcun risparmio di energie.

Un’attenzione particolare- ha sottolineato Tajani- è rivolta al capoluogo di regione delle Marche, Ancona, dove per la prima volta il centrodestra ha l’occasione storica di conquistare la guida della città”. Nei prossimi giorni, i dirigenti di partito, i ministri, i sottosegretari incontreranno sul territorio militanti, sostenitori, simpatizzanti e cittadini per raccontare le iniziative che il governo di centrodestra sta portando avanti per riavviare l’economia e sostenere le famiglie e le imprese, messe a dura prova prima dalla pandemia e poi dalla guerra. “Forza Italia, con questi risultati- ha precisato Tajani- si conferma l’unico partito di riferimento dei moderati, fondatore in Europa del PPE e un pilastro fondamentale, in Italia, per la coalizione. Nel dna del nostro partito- ha continuato Tajani- c’e’ la cultura del buon governo e gli incontri programmati in questi giorni con le categorie economiche daranno la spinta giusta per trovare le soluzioni necessarie nell’ambito della politica industriale, della politica del lavoro e per la tutela del territorio”.

Il coordinatore nazionale, per premere l’acceleratore sulla fase di rilancio del partito, punta anche sulla campagna di tesseramento in corso e sulla raccolta di fondi tramite il 2×1000. Obiettivo a breve scadenza sarà la celebrazione della ‘Giornata del Tesseramento’ in tutt’Italia, per la cui riuscita tutti i coordinamenti territoriali saranno chiamati al massimo impegno possibile, seguendo le indicazioni che il presidente Silvio Berlusconi ha trasmesso ad Antonio Tajani, nel loro recente incontro. “Il presidente Berlusconi- così come Tajani ha comunicato oggi a tutti i quadri e ai dirigenti di partito, dopo averli ringraziati per l’impegno profuso- ha invitato a predisporre sin da subito il programma e le liste per le elezioni europee, a potenziare le strutture territoriali e a intensificare il tesseramento”. (Com/Pol/ Dire) 20:59 18-05-23