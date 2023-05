Pedaggi autostradali per le imprese di trasporti: da giugno le domande per il pagamento ridotto

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 112 del 15 Maggio 2023) La delibera n. 6/2023 del 4 maggio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2022.

I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

fase 1 – prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 5 Giugno 2023 e fino alle ore 14,00 del 11 Giugno 2023;

fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 26 Giugno 2023 e fino alle ore 14,00 del 21 Luglio 2023.

I soggetti interessati hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture ricevute nell’anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali dovrà essere richiesto attraverso l’apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Scarica qui il testo della delibera n. 6/2023 del 4 maggio 2023

comunicato stampa – fonte: https://www.cgiamestre.com/autotrasporto-rimborso-pedaggi-autostradali-in-gazzetta-il-decreto/