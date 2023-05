Brevetti. Gelmetti (FdI): Tribunale a Milano grande successo Governo

(DIRE) Roma, 18 Maggio – “Il Tribunale dei brevetti a Milano è un segnale di come oggi l’Italia è percepita in Europa rispetto a qualche anno fa. Si tratta di un grande successo del governo Meloni che ha raggiunto l’obiettivo negoziando positivamente con Francia e Germania.

Oggi l’Italia è sempre più protagonista in Europa. Alla viglia del decreto-legge sul Made in Italy questo risultato rafforza il nostro sistema e aumenta la percezione di positività per gli investitori stranieri che vogliono investire nella nostra Nazione”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti. (Com/Pol/ Dire) 19:59 18-05-23