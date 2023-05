Calcio. Giorgetti: riqualificare stadi, mobilitando risorse privati

(DIRE) Roma, 18 Maggio 2023 – “Dobbiamo lavorare su progetti di riqualificazione con lo stadio al centro, non solo per la sua dimensione sportiva. Lo Stato potrebbe anche fare da garante, con fondi dedicati che mobilitino risorse private”.

Così Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana nel Governo Meloni, partecipando a “Vita da campioni”, evento collaterale degli Internazionali di tennis, a Roma manifestazione sportiva di grande importanza economica e sociale. “Se il Luton Town ha costruito il suo stadio in Inghilterra – ha detto il Ministro dell’Economia e delle Finanze – perché non possiamo riuscirci in Italia?”. (Red/ Dire) 12:22 18-05-23 [FOTO DI REPERTORIO]