Gioventù Nazionale RC: Emanuela Arena nuova Presidente

Gioventù Nazionale Reggio Calabria cambia volto, è M. Emanuela Arena la nuova Presidente del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che a riguardo si esprime così:

“È motivo di orgoglio, per me, poter rivestire oggi questo incarico, dopo anni di militanza al servizio della città e dei giovani di Reggio Calabria. Ringrazio il mio predecessore, nonché amico, Antonio Ciccone, per l’eccellente lavoro svolto fino ad ora.

Sono consapevole che il percorso da affrontare è ancora molto lungo e arduo, ma sicuramente, seppur colorato di alti e bassi, sarà straordinario. Militanza, Sensibilizzazione e Amore per il territorio sono solo alcuni dei pilastri sui quali si muoverà il movimento da oggi in poi.

Il mio augurio, che con un po’ di arroganza diventa certezza, è che insieme a tutti i ragazzi di GN si riuscirà a dare una nuova prospettiva non solo al movimento giovanile ma anche e soprattutto alla città di Reggio Calabria.”

A tal proposito interviene anche il Presidente Regionale di Gioventù Nazionale Calabria, Giuseppe Vacalebre, che augura buon lavoro alla neo Presidente così: “Un grosso in bocca al lupo ad Emanuela Arena per la nomina ricevuta, da sempre al servizio della comunità reggina e non solo. Con l’augurio che possa fare un buon lavoro per Gioventù Nazionale e per Reggio Calabria”.