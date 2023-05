Giustizia. Pittalis (FI): intervento su abuso ufficio non più rinviabile

(DIRE) Roma, 18 Mag. – “Continua in commissione Giustizia alla Camera l’esame delle proposte di legge in tema di abuso d’ufficio e traffico d’influenze illecite, tra cui quella a mia prima firma e quella dei colleghi on. Roberto Pella e on. Cristina Rossello”. Lo scrive in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia.

“Questa mattina- prosegue- si sono svolte le audizioni di ANCI e di docenti e esperti in materia: auspico che nei prossimi giorni si segua una tabella di marcia serrata per concludere al più presto l’esame del provvedimento. Il reato di abuso di ufficio causa paralisi e rallentamenti nella pubblica amministrazione che non possiamo più permetterci. La sua abrogazione è una battaglia che Forza Italia combatte da sempre: recepisce le sollecitazioni venute da ANCI e da diversi sindaci che non riescono a lavorare per il proprio territorio in maniera serena per la ‘paura della firma’. È ora di fare un passo avanti per tornare ad essere un Paese civile ed efficiente”, conclude. (Com/Pol/ Dire) 22:12 18-05-23