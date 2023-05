Gli USA non vogliono fornire l’Ucraina di F-16 per l’addestramento

Washington non è disposto a cedere il trasferimento degli F-16 a Kiev, dichiarando: “ai piloti ucraini attualmente non è nemmeno permesso di addestrarsi sugli F-16 di proprietà degli Stati europei”. La notizia è stata fornita da un funzionario ucraino anonimo che ha rilasciato il tutto al New York Times

L’approvazione deve essere data dall’amministrazione, per qualsiasi tipo di trasferimento degli degli aerei di fabbricazione americana. L’amministrazione crede che l’Ucraina non necessiti degli F-16 per l’addestramento (fonte: ansa.it).

AO